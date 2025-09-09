يعتزم مصرف الراجحي -Aa3/A/A (موديز، ستاندرد آند بورز، فيتش) إصدار صكوك اجتماعية من الفئة الثانية مقومة بالدولار، ضمن برنامجه الدولي لإصدار شهادات الثقة.

وقد كلف المصرف كلا من شركة الراجحي المالية، كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، سيتي غروب غلوبال ماركتس، بنك دي بي إس، غولدمان ساكس إنترناشونال، وبنك إتش إس بي سي، جي بي مورغان للأوراق المالية، إم يو إف جي للأوراق المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ناتيكسيس، نومورا الدولي، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديري اكتتاب رئيسيين ومسجلين مشتركين في الطرح المقترح.

في مايو، وافقت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية على برنامج مصرف الراجحي لطرح أدوات دين بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليار ريال (2.66 مليار دولار).

