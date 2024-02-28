أعلن مصرف الإنماء السعودي عن بدء طرح صكوك دائمة مقومة بالدولار، على أن تحدد قيمة الطرح وفق ظروف السوق، حسب بيان من المصرف لبورصة السعودية تداول الأربعاء.

وتأسس المصرف في 2006، وهو مدرج ببورصة السعودية، ويمارس الأعمال المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة وهو الصندوق السيادي السعودي 10% من المصرف، حسب بيانات البورصة.

وتتوسع الشركات في الدول الخليجية مؤخرا في إصدار الصكوك الإسلامية لجمع التمويلات اللازمة للتوسعات الاستثمارية كأحد أدوات التمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا لمواجهة التضخم.

وطرح المصرف صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار عن طريق شركة ذات غرض خاص للمستثمرين من السعودية وخارجها. وسيُحدد عدد الصكوك وفق ظروف السوق.

وقال المصرف إن الصكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات.

وعين مصرف الإنماء كلا من: مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة الإنماء للاستثمار، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجي. بي. مورغان سكيوريتيز، وإم يو اف جي سكيوريتيز، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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