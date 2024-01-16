وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه يوم الثلاثاء، على الترخيص لبنك أبوظبي التجاري لفتح فرع له في المملكة، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وبنك أبوظبي التجاري مقره في الإمارات وهو ثالث أكبر بنك في الدولة، ولديه شبكة بها تضم 48 فرع، وفق موقعه الإلكتروني.

ويقدم البنك الخدمات المصرفية للأفراد، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية للشركات، وإدارة النقد والاستثمارات المصرفية، والخدمات الاستشارية للشركات، وصرف العملات الأجنبية وتمويل المشاريع وإدارة العقارات، والخدمات المصرفية الإسلامية.

وتمتلك شركة مبادلة للاستثمار -وهي صندوق سيادي مملوك لحكومة أبوظبي- نسبة 60.20% من رأس مال البنك.

وتبلغ قيمة أصوله الإجمالية 537 مليار درهم إماراتي (146.2 مليار دولار)، وفق البيانات المالية بنهاية ديسمبر 2023 المنشورة على موقعه الإلكتروني.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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