تعتزم شركة برى سين الطبية السعودية طرح عام أولي لحصة من أسهمها في السوق الموازية للبورصة السعودية "نمو"، وفق بيان صادر عن هيئة السوق المالية الخميس.

خلفية سريعة جدا

يأتي الطرح المرتقب وسط ترقب الأسواق لتداعيات التطورات في الشرق الأوسط، ومصير الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي انعكست على شهية المستثمرين، فبينما استقبلت البورصة السعودية طرحين عامين أولين هذا العام إضافة لطرح آخر جاري، قررت شركات أخرى إرجاء طرحها المرتقب بسبب التوترات.

ونمو هي سوق موازية تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بطرح وإدراج أسهمها بمتطلبات أقل من السوق الرئيسية، كما تتيح للشركات المتداولة فيها الانتقال بعد سنتين إلى السوق الرئيسية بعد التوافق مع شروط هذه السوق، باستثناء القيمة السوقية.

بدأت سوق نمو رسميا في فبراير 2017 وكان وقتها مسموح فيها فقط بالطروحات العامة الأولية، ثم سمح بعدها بالإدراج المباشر في السوق رسميا في فبراير 2019.

تفاصيل أكثر عن الطرح المحتمل + الشركة

(وفق بيان الهيئة، وموقعها الرسمي، ولينكد إن)

- تأسست عام 2021، تعمل في السعودية فقط، ومقرها الرياض.

- تقدم خدمات العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان.

- تعتزم طرح حصة 17.10% من أسهمها أي ما يعادل 3.3 مليون سهم.

- سيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين وفق قواعد هيئة السوق المالية.

- لم تعلن الشركة بعد تفاصيل الطرح أو موعده المتوقع.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: أمنية عاصم وشيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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