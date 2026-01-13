بدأت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، المدرجة بالبورصة السعودية، إصدار صكوك مقوّمة بالريال السعودي وطرحها طرح خاص، حسب بيان للبورصة الثلاثاء.

يأتي الإصدار في وقت تنتعش فيه إصدارات الدين خاصة في الخليج، مع زخم متوقع خلال العام الجاري بدعم خفض أسعار الفائدة.

تعمل سال التي تأسست في 2019 ومدرجة بالسوق السعودي منذ 2023 في تقديم خدمات مناولة الشحنات الجوية لشركات الطيران. تمتلك المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية "الخطوط السعودية" 49% من سال.

تفاصيل الإصدار

(بحسب بيانات لسال)

- سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناء على ظروف السوق، وفق بيان الثلاثاء.

- بدأت فترة الاكتتاب الثلاثاء 13 يناير ويتوقع أن تستمر حتى 29 يناير الجاري، وفق بيان الثلاثاء.

- تم تعيين شركة جي بي مورغان العربية السعودية وشركة الأهلي المالية كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب لغرض الطرح، بحسب بيان الثلاثاء.

- وبحسب بيان سابق للشركة صدر في 5 يناير، من المخطط أن يتم استخدام المتحصلات لتمويل خطط إنفاق رأسمالي لدعم التوسعات والمشاريع المستقبلية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

