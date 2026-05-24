عينت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو"، المدرجة في السوق السعودية "تداول"، خالد بلو رئيس تنفيذي مكلف، والذي يعمل في الشركة منذ نحو 16 عام، وفق بيان مرسل للبورصة الخميس.

يعود نشاط سايكو إلى عام 1952 مقرها الرياض، وقد أدرجت في تداول في 2007، وتعمل في مجالات التأمين العام والتأمين الصحي والحماية والادخار، وتقدم منتجات تأمينية بينها تأمين المركبات، الطيران، الممتلكات، التكافل والحوادث.

وخلال الربع الأول من 2026، تراجع صافي ربح الشركة بنحو 8% على أساس سنوي، ليسجل نحو 13.1 مليون ريال (3.5 مليون دولار).

عن خالد بلو

(وفق البيان + حسابه على لينكد ان)

- حاصل على بكالوريوس العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1998.

- حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر عام 2008.

- يمتلك خبرة في قطاع التأمين تتجاوز 27 عام، وقد عمل لدى شركة سايكو منذ عام 2010.

- عمل كنائب الرئيس للمبيعات وتطوير الأعمال في سايكو قبل تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي المكلف.

- تلقى دبلوم مهني في التسويق من غرفة تجارة وصناعة الرياض 2003، ودبلوم مهني (PIC) من معهد التأمين المعتمد (CII) - معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

