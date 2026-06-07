وقعت شركة مياهنا السعودية، العاملة بتطوير البنية التحتية للمياه والصرف والمدرجة في البورصة السعودية، اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على كامل شركة شأس لخدمات المياه والتي مقرها الرياض، وفق إفصاح "مياهنا" للبورصة الأحد.

خلفية سريعة عن الشركتين

(وفق مواقعهما الإلكترونية + الإفصاح + بيانات السوق)

يعود نشاط شركة شأس لخدمات المياه لعام 1989، وتعمل في إنتاج وتوزيع المياه بمدينة الرياض، ولديها 3 محطات لإنتاج مياه الشرب في السعودية، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 30 ألف متر مكعب يوميا. وتتوزع ملكيتها بين نستله العالمية وشركتها التابعة مصنع مياه المنهل والتي مقرها السعودية.

أما مياهنا، فهي شركة مساهمة سعودية مدرجة في "تداول" منذ يونيو 2024، تأسست عام 2008 وتتخذ من الرياض مقر لها، تشمل أعمالها نقل وتوزيع المياه، جمع ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، إلى جانب تشغيل شبكات ومرافق المياه والصرف الصحي وتنفيذ مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالقطاع.

المزيد من التفاصيل عن الصفقة

(وفق الإفصاح)

- تتضمن الصفقة الاستحواذ على كامل حصص الملكية في شأس بما في الحصص المملوكة في الشركات التابعة لها.

- قيمة الصفقة 95 مليون ريال (نحو 25.3 مليون دولار)، قابلة للزيادة إلى 102.7 مليون ريال (نحو 27.4 مليون دولار) كحد أقصى، في حال حققت شركة شأس مستهدفات مالية محددة وفق نتائج القوائم المالية السنوية المدققة لعام 2025 غير المتاحة حتى الآن.

- سيتم تمويل عملية الاستحواذ من خلال مصادر ذاتية لدى "مياهنا" وتسهيلات تمويلية.

- تدعم الصفقة استراتيجية "مياهنا" للتوسع في أعمال توزيع المياه بمدينة الرياض، فرص النمو المستقبلية وتطوير الأعمال.

- تخضع الصفقة لموافقة الهيئة العامة للمنافسة وموافقات تنظيمية أخرى ذات صلة.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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