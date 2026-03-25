وقعت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" السعودية والمدرجة في تداول، عقد مع شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" لتنفيذ مشروع الحواسيب الفائقة للتنقيب والإنتاج لدعم القدرات الرقمية في عمليات إنتاج النفط لأرامكو، وفق بيان من سلوشنز للبورصة الثلاثاء.

خلفية سريعة جدا

يأتي التوسع في البنية التحتية لعملاق النفط السعودي في وقت يشهد فيه سوق النفط العالمي ضغوط كبيرة نتيجة الحرب المستمرة في إيران لنحو شهر، فيما دعمت أسعار النفط المرتفعة بسبب الحرب أداء سهم أرامكو في البورصة السعودية.

وقد تسبب انخفاض أسعار النفط خلال العام الماضي في تراجع إيرادات أرامكو السنوية بنسبة 4.8% على أساس سنوي لينخفض صافي الربح العائد على المساهمين بنسبة 11.6% إلى 348 مليار ريال (92.8 مليار دولار).

وتسعى أرامكو لتضمين الذكاء الصناعي والتكنولوجيا في أعمالها، وخلال العام الماضي، تم تحديد نحو 500 حالة استخدام لتقنيات الذكاء الصناعي لتعزيز التشغيل في مرافقها.

وتعمل سلوشنز التي تأسست عام 2003، ومدرجة في سوق تداول منذ 2021، في تقديم خدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات وتمتلك شركة الاتصالات السعودية 79% منها.

تفاصيل أكثر عن الصفقة

(وفق بيان سلوشنز)

- تبلغ تكلفة المشروع المزمع نحو 1.4 مليار ريال ومدته عام.

- يتضمن المشروع إنشاء بنية تحتية متقدمة للحوسبة عالية الأداء ويتضمن منصة لمعالجة البيانات.

- يدعم المشروع قدرات أرامكو في مجالات الاستكشاف والتطوير.

- يتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع على أداء "سلوشنز" بداية من الربع الأول من 2027.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

