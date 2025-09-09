*تم التحديث بتفاصيل

الخبر سريعا

تدرس شركة بتيل الدولية، وهي شركة سعودية تعمل في إنتاج الأطعمة الفاخرة ولديها سلسلة المطاعم، طرح عام أولي، وتعمل مع مورغان ستانلي على إدراج محتمل في البورصة السعودية كما تواصلت مع بنوك محلية بشأن العملية، وفق بلومبرغ.

خلفية سريعة

تنتعش الطروحات العامة الأولية في السعودية، التي تقود زخم الاكتتابات في منطقة الخليج هذا العام في وقت تتوسع فيه قطاعات اقتصادية بعيدة عن النفط تماشيا مع خطط المملكة لتنويع اقتصادها.

ولم يتم تحديد أية تفاصيل بشأن الطرح المزمع كالتوقيت أو حجم الطرح، حسب بلومبرغ حيث أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية.

نبذة عن بتيل

(وفق بيانات رسمية وتقارير)

- بدأت الشركة أعمالها لزراعة التمور في 1936 وافتتحت أول متجر عام 1991 في الرياض وبعدها بعام افتتحت أول متجر بدبي.

- تعمل في إنتاج الأغذية الفاخرة وتشتهر بالتمور والحلويات الفاخرة ولديها فروع بيع تجزئة "بوتيك" وكذلك "كافيه بتيل".

- خلال السنوات اللاحقة، توسعت بتيل بافتتاح متاجر في باكستان، مصر، العراق، وكازاخستان وسنغافورة، وتعمل حاليا في 16 دولة.

- تعد عائلة السديري، المرتبطة بالعائلة المالكة السعودية أكبر المساهمين في بتيل فيما تمتلك شركة إل كاتيرتون، وهي شركة استثمار خاصة مدعومة من مجموعة LVMH الفرنسية للسلع الفاخرة، حوالي 20% من بتيل.

- لدى الشركة خطط للتوسع ومضاعفة عدد متاجرها بحلول 2029 وزيادة إيرادات مقاهيها ومنافذ بيع الأطعمة الفاخرة ثلاث مرات.

