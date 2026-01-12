جمعت شركة الاتصالات السعودية "اس تي سي" المدرجة بالبورصة السعودية، ملياري دولار من إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار على شريحتين، لتمويل أغراضها التجارية، بحسب إفصاح من الشركة للبورصة الأحد.

جاء الإصدار الذي تم تنفيذه مع بداية العام 2026، ضمن برنامج اس تي سي لإصدار صكوك دولية بقيمة 5 مليار دولار. ويتوقع أن تنشط إصدارات الدين خلال العام الجاري بدعم خفض أسعار الفائدة.

اس تي سي، تأسست في 1998 ومدرجة في بورصة السعودية منذ 2003 تعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، البنية التحتية الرقمية، الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة وهو الصندوق السيادي السعودي 62% منها، حسب بيانات السوق.

تفاصيل أكثر

(حسب بيانات رسمية)

- بلغت قيمة الشريحة الأولى 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات وبمتوسط عائد 4.489%.

- بلغت قيمة الشريحة الثانية 1.250 مليار دولار، لأجل 10 سنوات وبمتوسط عائد 5.083%.

- قام بدور مدراء الاكتتاب كل من: بنك بي إن بي باريبا، سيتي بنك، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك اتش اس بي سي، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بيت التمويل الكويتي، بنك المشرق، البنك الوطني اليوناني، شركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد.

- سيتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن، وقد يتم استرداد الصكوك في حالات معينة وفق نشرة الإصدار.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

