سيبدأ التداول على أسهم شركة نفوذ للمنتجات الغذائية في السوق الرئيسية ببورصة السعودية منتقلة من السوق الموازية نمو، الأربعاء 21 يناير 2026، حسب بيان صادر عن تداول الاثنين.

خلفية سريعة جدا

في نهاية ديسمبر الماضي، وافقت تداول السعودية على طلب شركة نفوذ للانتقال من نمو إلى السوق الرئيسية. والشركة مدرجة في نمو منذ يناير 2023.

ونمو هي سوق موازية تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بطرح وإدراج أسهمها بمتطلبات أقل من السوق الرئيسية، كما تتيح للشركات المتداولة فيها الانتقال بعد سنتين إلى السوق الرئيسية بعد التوافق مع شروط هذه السوق، باستثناء القيمة السوقية.

بدأت سوق نمو رسميا في فبراير 2017 وكان وقتها مسموح فيها فقط بالطروحات العامة الأولية، ثم سمح بعدها بالإدراج المباشر في السوق رسميا في فبراير 2019.

نفوذ في سطور

(وفق بيانات رسمية)

- تأسست عام 2016 في الرياض وتعمل في صناعة الخبز ومنتجاته والحلويات، وبيع منتجات العطارة بالتجزئة.

- تعمل في السعودية من خلال أكثر من 250 فرع، وقررت في نوفمبر الماضي إنشاء فرع لها في الإمارات ضمن خططها للتوسع الجغرافي، ويُتوقع أن يظهر الأثر المالي لذلك اعتبارا من الربع الأول من 2026.

- بانتقالها للسوق الرئيسية ستكون نفوذ الشركة رقم 21 بقطاع الأغذية في السوق الرئيسي.

- حسب أحدث بيانات متاحة، ارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 بنحو 21.85% على أساس سنوي لتصل 324.7 مليون ريال (86.6 مليون دولار) نتيجة التوسع في شبكة البيع وتقديم منتجات جديدة.

كما ارتفع صافي الربح لنفس الفترة بنحو 22.6% على أساس سنوي، إلى نحو 44.2 مليون ريال بدعم نمو المبيعات وتحسين الكفاءة التشغيلية.

