تعتزم شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري السعودية والمدرجة بالسوق الموازية في البورصة السعودية "نمو"، إصدار صكوك محلية مقومة بالريال، وفق بيان مرسل للبورصة الثلاثاء.

وتأسست فيو المتحدة عام 2011 ومتداولة في السوق الموازية "نمو" منذ ديسمبر 2023 بعد طرح عام أولي، وتسعى للانتتقال للسوق الرئيسي، والشركة متخصصة في التطوير العقاري وتأجير العقارات السكنية والتجارية، وتعمل داخل السعودية فقط، وتتركز أعمالها في الرياض وجدة.

وحسب البيان، تبلغ قيمة الطرح 10 مليون ريال سعودي (2.7 مليون دولار) على دفعات، وذلك لدعم احتياجات الشركة التشغيلية ومشاريعها.

وقد تم تعيين شركة صكوك المالية كمدير الترتيب الوحيد، لإنشاء البرنامج المحتمل، وإصدار وطرح الصكوك بموجبه والتي ستكون من خلال طرح خاص.

وحسب أحدث بيانات مالية صادرة عن الشركة، فقد ارتفع صافي الأرباح لعام 2025 بنحو 1.9% على أساس سنوي، ليسجل نحو 21.6 مليون ريال، نتيجة تحسن الأداء التشغيلي لنشاطها الأساسي للشركة المتمثل في زيادة إيرادات بيع الأراضي.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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