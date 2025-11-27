مقدمة سريعة

يتوقع أن يجذب الطرح العام الأولي لحصة 15% من شركة الوزن المثالي، العاملة في تجارة المأكولات الصحية والمكملات الغذائية بالسوق الموازية السعودية نمو، إقبال قوي لكن أداء السهم سيكون محفوف بضغوط، وفق محللين تحدثا لزاوية عربي.

ونمو هو سوق موازي يتيح للشركات طرح وإدراج أسهمها بمتطلبات أقل من السوق الرئيسية، و يسمح للشركات المتداولة فيه الانتقال بعد سنتين إلى السوق الرئيسية بعد التوافق مع شروط هذه السوق، بإستثناء القيمة السوقية.

في هذا التحليل السريع، نلقي نظرة سريعة على الشركة، وكيف يرى محللان تحدثنا معهما فرص تغطيته وأداء السهم بعد الإدراج.

سطور عن الشركة

- تأسست عام 2005 وتنشط في استيراد وتسويق منتجات التغذية الصحية والمكملات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية والأجهزة الرياضية في السوق السعودي.

- لديها نحو 150 فرع في المملكة، مع خطط مستقبلية للتوسع.

- خلال النصف الأول من العام الجاري حققت مبيعات بنحو 103 مليون ريال بنمو نحو 14% على أساس سنوي. يمثل قطاع الأغذية الصحية نحو 53.4% من الإيرادات والمكملات الغذائية نحو 33.6%. وحققت صافي ربح بالنصف الأول بنحو 6.1 مليون ريال متراجع بنحو 11.6% على أساس سنوي.

توقعات الطلب

توقع محللان تحدثا لزاوية عربي أن يكون للاكتتاب تأثير مزدوج متعارض على السهم كونه يجمع بين زخم قطاع أسلوب الحياة الصحي من جهة، والضغوط التشغيلية من جهة أخرى.

"ندرة المعروض تشجع المنافسة بين المستثمرين.. وقد تدفع إلى تسعير قوي أو ارتفاع في الطلب،" وفق رانيا جول ، محللة أولى لأسواق المال في XS.com للتداول العالمية والتي لها مكاتب وتراخيص في عدة دول لزاوية عربي.

ولكنها أضافت: "من جهة أخرى، هذه النسبة الصغيرة (أي نسبة الطرح الـ 15%) تؤدي إلى سيولة منخفضة بعد الإدراج".

وتوقعت جول أن يكون هناك إقبال قوي من المستثمرين في الطرح الذي يقدم عدد أسهم قليل وفترة اكتتاب موحدة للمستثمرين المؤهلين بما يشمل: المؤسسات، صناديق الاستثمار والأفراد بشروط، بين 3 و 9 ديسمبر 2025، مع إمكانية اكتتاب زائد إذا تم تسعير السهم بشكل يعكس النمو والعمل التشغيلي للشركة بصورة عادلة.

وتوقع ميلاد عزار محلل الأسواق المالية لدى XTB MENA للتداول، لزاوية عربي، أن تدعم توقعات نمو قوي لسوق الصحة والعافية في المملكة خلال السنوات المقبلة الاكتتاب، كما أن حالة ندرة المعروض قد تدفع إلى ارتفاعات سعرية ملحوظة في بدايات التداول إذا تجاوز الطلب حجم الأسهم المتاحة.

ماذا بعد الإدراج؟

"في المقابل، تظهر البيانات المالية الأخيرة أن الشركة تسجل نمو في المبيعات لكن مع ضغط على الربحية.. هذا يعني أن السهم سيكون حساس لأي نتائج مالية قادمة؛ وأي استمرار في تآكل الهوامش قد يضغط على التقييم بعد انقضاء حماس الإدراج الأولي،" وفق عزار.

وبحسب المحلل، انخفضت هوامش الربحية للشركة خلال النصف الأول من 2025 إلى 58.3% من حوالي 64.7% بالنصف الأول من 2024، نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية.

ووفق جول، قد يواجه السهم مخاطر تتعلق بالسيولة بعد الإدراج نتيجة صغر حجم الطرح، مما قد يزيد من تقلب سعر السهم ويجعل من الصعب على المستثمرين الذين يدخلون في طرح أولي أن يبيعوا بسهولة إذا رغبوا في الخروج لاحقا.

"هذا يخلق مخاطر سيولة طويلة الأجل، وقد تثني بعض المؤسسات التي تركز على السيولة أو الاستثمار المتوسط‑الطويل من المشاركة بقوة أو شراء كبير بعد الإدراج،" وفق جول.

وأضافت أن التحديات تتضمن حجم رأس المال الصغير للشركة والبالغ 30 مليون ريال، والذي قد لا يكون كافي لكي يغطي توسع كبير من دون ضغوط تمويلية إضافية، خاصة إذا قررت الشركة التوسع بسرعة أو فتح فروع جديدة.

وعن أداء السهم، توقع عزار أن السهم قد يستفيد على المدى القصير من تركيبة جذابة تجمع بين زخم قطاع نمط الحياة الصحي وندرة الأسهم الحرة في نمو.

ولكنه اتفق مع جول "أن استدامة هذا الأداء على المدى المتوسط والطويل ستتوقف بدرجة كبيرة على قدرة الشركة على تحسين الكفاءة التشغيلية واستعادة هوامش الربحية، بما يبرر أي علاوة سعرية يمنحها السوق للسهم".

