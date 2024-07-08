خلفية سريعة

تعتزم شركة مصنع عسق للبلاستيك السعودية تنفيذ طرح وإدراج في السوق الموازية "نمو" بالبورصة السعودية، لزيادة رأس المال، وفق بيان من شركة يقين كابيتال المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل، الاثنين.

ويتوقع انتعاش نشاط الإدراج والاكتتاب العام في السوق السعودي خلال العام الجاري خاصة مع تنفيذ طرح ثانوي لشركة أرامكو، فيما تلجأ الشركات لأسواق المال لتوفير تمويلات وتوسيع أعمالها في ظل فائدة مرتفعة عالميا.

من هي الشركة وتفاصيل الطرح؟

تعمل عسق للبلاستيك، التي تأسست في 2005 في إنتاج وبيع عبوات بلاستيك وملاعق وشوكات بلاستيك وكذلك أكياس النفايات وحفظ الطعام.

ستطرح شركة عسق للبلاستيك 750 ألف سهم، تمثل 10.64% من إجمالي رأس المال بعد الطرح، وفق نشرة الإصدار.

وسيرتفع رأس المال بعد الطرح إلى 70.5 مليون ريال (18.8 مليون دولار) من 63 مليون ريال قبل الطرح. وسيبدأ الاكتتاب يوم 28 يوليو الجاري وحتى 5 أغسطس المقبل.

ولم يُحدد بعد سعر الطرح وقيمة المتحصلات المستهدفة. وتنوي عسق استخدام صافي متحصلات الطرح في تمويل خطتها التوسعية، بهدف تعظيم أعمال الشركة وتوسيع خطوط الإنتاج.

وتستهدف عسق، زيادة 50% من الطاقة الإنتاجية الحالية في السنة الأولى بعد ضخ صافي متحصلات الطرح في حسابات الشركة، كما تستهدف زيادة مساحة مناطق الإنتاج والتخزين.

وقالت الشركة، إنها قد تلجأ للحصول على تمويلات من مصادر إضافية في حال عدم كفاية متحصلات الطرح لخططها التوسعية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا