تدرس شركة إجادة للنظم السعودية – المملوكة لمجموعة مصرف الراجحي السعودية - طرح عام أولي في السوق السعودية، وسط انتعاش الطروحات الأولية في الأسواق الخليجية بقيادة تداول.

وبحسب ما نقلته بلومبرغ عن مصادر، فقد تم تعيين غولدمان ساكس وشركة الراجحي كابيتال لترتيب الطرح المحتمل للشركة التي يصل تقييمها إلى 1.5 مليار دولار.

ومصرف الراجحي المدرج في السوق السعودية، تأسس عام 1957 وهو أحد أكبر البنوك السعودية، وتبلغ أصوله نحو 801 مليار ريال، وفق موقعه الرسمي.

نبذة عن إجادة للنظم

(وفق موقعها الرسمي ووسائل إعلام)

- تأسست "إجادة للنظم" في عام 2005 من خلال اندماج 3 شركات في مجال تكنولوجيا المعلومات.

- استحوذت مجموعة مصرف الراجحي على إجادة للنظم في 2022.

- تعمل إجادة في 8 مجالات تقنية بينها حلول السحابة الإلكترونية والأمن السيبراني.

- لدى إجادة للنظم 4 فروع إقليمية بينها مصر والأردن.

- قد يتم طرح 30% من أسهم إجادة للاكتتاب العام.

- يتوقع أن يتم الطرح في الأشهر المقبلة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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