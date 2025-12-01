لمحة سريعة عن الخبر

تستعد مجموعة الخريّف السعودية، لإدراج محتمل لشركتها التابعة الخريّف للبترول المختصة بخدمات النفط والغاز، وطرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة، حسبما نقلت بلومبرغ عن مصادر الأسبوع الماضي.

ونقلت الوكالة أن مجموعة الخريف التي تجري استعدادات أولية للعملية، تواصلت مع شركات يمكنها المساعدة في ترتيب طرح عام أولي محتمل لشركة الخريف للبترول.

ومجموعة الخريف، تأسست في 1957 تعمل في عدة أنشطة صناعية وخدمية بينها مجالات المياه، الطاقة، الوقود، الدفاع والزراعة، في السعودية ودول أخرى.

نظرة على شركة الخريف للبترول

(وفق بيانات رسمية وتقارير إعلامية)

- تعمل منذ أوائل الثمانينات، يقع مقرها الرئيسي في الدمام، تنشط في خدمات النفط والغاز بما يتضمن أعمال البحث، التطوير، التصنيع والخدمة الميدانية.

- تعمل في 11 دولة في الشرق الأوسط، إفريقيا وأمريكا اللاتينية من بينها: مصر، الكويت، المكسيك والعراق.

- لديها 3 مصانع، و11 مقر بيع، ويتم تصدير 80% من المنتجات المصنعة في السعودية إلى عملياتها في الأسواق الخارجية.

- في 2023 استحوذ صندوق الاستثمارات العامة - الصندوق السيادي السعودي - على 25% من الخريف للبترول.

- لن تكون الشركة الأولى من شركات المجموعة التي تُطرح في البورصة، حيث أُدرجت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة في 2021.

