تراجعت صادرات السعودية من النفط الخام خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 6.308 مليون برميل يوميا مقارنة بـ 6.336 مليون برميل يوميا في نوفمبر الماضي، وفق بيانات مبادرة جودي الصادرة يوم الاثنين.

وجودي هي قاعدة بيانات ينشرها المنتدى الدولي للطاقة بالتعاون مع عدة منظمات من بينها منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية.

فيما ارتفع إنتاج السعودية -وهي من أكبر مصدري النفط في العالم- من النفط الخام في ديسمبر الماضي بمقدار 126 ألف برميل يوميا إلى 8.944 مليون برميل يوميا.

ويتماشى مستوى الإنتاج هذا مع مستهدفات المملكة البالغة نحو 9 مليون برميل يوميا حتى نهاية شهر مارس من عام 2024، في ظل خفضين طوعيين تطبقهما السعودية لإنتاجها من النفط.

وتطبق المملكة خفض طوعي بمقدار مليون برميل يوميا منذ يوليو 2023 ومددته حتى نهاية الربع الأول من 2024، إلى جانب خفض طوعي ثان بمقدار 500 ألف برميل يوميا والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

إضافة إلى هذا، تطبق السعودية سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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