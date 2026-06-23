عينت شركة إيه إف جي إنترناشونال "سينومي ريتيل" التي مقرها السعودية والمدرجة في بورصة السعودية، سمير جين رئيس تنفيذي للشركة اعتبارا من بداية يوليو المقبل، خلفا لسليم فاخوري الذي تقدم باستقالته لأسباب شخصية، وفق إفصاح الشركة للبورصة وبيان صادر عنها الاثنين.

خلفية سريعة عن الشركة

(حسب موقعها الرسمي وبيانات السوق)

تعمل سينومي ريتيل في قطاع امتيازات التجزئة بالسعودية. وتأسست الشركة منذ نحو 36 عام، وبدأ تداول أسهمها في البورصة عام 2006.

هي شركة تابعة لمجموعة الفطيم الإماراتية التي تمتلك حصة 49.95% من خلال صفقة استحواذ تمت العام الماضي، فيما يتم تداول النسبة المتبقية كأسهم حرة التداول في السوق.

وتدير الشركة أكثر من 700 متجر وتمثل نحو 41 علامة تجارية في أنشطة الملابس، الأحذية والاكسسوارات ومستحضرات التجميل، بالإضافة لعدد من المتاجر متعددة الأقسام والمطاعم والمقاهي.

تعمل في السعودية وعدة دول أخرى بينها: مصر، الأردن، أذربيجان، وأوزبكستان.

عن الرئيس التنفيذي الجديد

(البيان + حسابه الشخصي على لينكد إن)

- يمتلك أكثر من عقدين من الخبرة القيادية في قطاعات التجزئة والسلع الاستهلاكية والاستراتيجية والتحول المؤسسي.

- شغل منذ أغسطس 2024 منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال الجديدة في مجموعة لاندمارك للتجزئة والضيافة بالإمارات، وذلك بعد عدة سنوات في مناصب أخرى بالمجموعة.

- عمل لدى شركة كيرني للاستشارات بين نوفمبر 2006 وأغسطس 2014، وقدم استشارات في مجالات التخطيط الاستراتيجي، النمو، وإعادة الهيكلة، والاستحواذات والاندماجات، والمشتريات الاستراتيجية لعملاء في الشرق الأوسط.

- شغل منصب مساعد مدير قطاع تمويل الشركات لدى إرنست ويونغ بين يوليو 2005 وأكتوبر 2006، حيث عمل على مشروعات الفحص النافي للجهالة والتقييمات المالية واستراتيجيات التوسع ودراسات الجدوى.

- بدأ مسيرته المهنية في ماكينزي آند كومباني، حيث عمل محلل استشاري بين مايو 2000 ويونيو 2005، وشارك في مشروعات استشارية بقطاعات التصنيع والتوريد وساهم في إعداد دراسة حول مستقبل صناعة مكونات السيارات في الهند.

- حصل على البكالوريوس في التجارة من جامعة دلهي، وماجستير في إدارة الأعمال تخصص التمويل والاستراتيجية من المعهد الدولي للإدارة (IMI).

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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