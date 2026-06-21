تدرس شركة المسار الشامل للتعليم ومقرها السعودية وتعمل في التعليم المتخصص في منطقة الخليج والمدرجة ببورصة السعودية، للاستحواذ على حصة 60% من رأسمال شركة القلم التعليمية للتجارة، ما يدعم خطتها الاستراتيجية التوسعية، وفق إفصاح المسار الشامل للبورصة السعودية.

ماذا نعرف حتى الآن؟

(وفق مواقع الشركات الرسمية، وبيانات البورصات)

وقعت الشركتان، مذكرة تفاهم غير ملزمة لدراسة إمكانية إتمام صفقة الاستحواذ تمتد خلال الفترة 18 يونيو - 30 سبتمبر 2026، قابلة للتمديد، على أن يتم تعيين مستشارين لإتمام عملية الفحص النافي للجهالة. وتخضع الصفقة المحتملة للموافقات اللازمة.

وتأسست شركة المسار الشامل عام 2022، وتم إدراجها ببورصة السعودية 2025، وتعمل على تقديم خدماتها في التعليم العالي والتعليم ورعاية ذوي الهمم، في السعودية والإمارات، وهي مملوكة بنسبة 70% لشركة أمانات القابضة الإماراتية التي تستثمر في الرعاية الصحية والتعليم ومدرجة بسوق دبي المالي.

وتدير شركة القلم التعليمية للتجارة والتي مقرها السعودية مدارس القلم التي تأسست عام 1994، ولديها عدة فروع في الرياض، وهي مدارس تشمل المراحل التعليمية من التأسيس إلى الثانوي.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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