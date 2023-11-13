راجعت منظمة أوبك المصدرة للبترول هامشيا توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام بدعم من نمو فاق التوقعات للطلب في الربع الأخير من العام.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري الذي أصدرته يوم الاثنين إنها عدلت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط للعام الحالي إلى 2.5 مليون برميل من النفط يوميا بارتفاع بسيط عن توقعات الشهر الماضي بـ 2.44 مليون برميل يوميا.

وعن العام 2024، قالت أوبك إنه "من المتوقع أن يدعم النمو القوي للاقتصاد العالمي في ظل التحسن المستمر في الصين، استهلاك النفط". ولم تغير أوبك نظرتها لنمو الطلب على النفط للعام المقبل وثبتتها عند 2.2 مليون برميل يوميا.

ولم يغير تقرير أوبك توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال هذا العام عند 2.8% وللعام المقبل عند 2.6%.

وفيما يتعلق بإنتاج الدول الأعضاء وعددها 13 دولة، ارتفع إنتاج الدول إلى 27.90 مليون برميل يوميا في المتوسط في أكتوبر، بارتفاع 80 ألف برميل يوميا عن سبتمبر، بدعم من أنغولا وإيران ونيجيريا فيما انخفض إنتاج السعودية والكويت وليبيا.

وبلغ إنتاج السعودية في أكتوبر، بحسب مصادر ثانوية 8.99 ملايين برميل يوميا في أكتوبر مقارنة بـ 9.01 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

ويتماشى مستوى إنتاج السعودية لأكتوبر مع ما تعهدت به المملكة بأن يصبح إنتاجها في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

وتطبق السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

أما الكويت فوصل إنتاجها إلى 2.55 مليون برميل يوميا في أكتوبر مقابل 2.57 مليون برميل يوميا في سبتمبر، بحسب تقرير أوبك.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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