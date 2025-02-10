يمهد الطرح العام الأولي لشركة لمسات للتجميل السعودية - العاملة في مجال صالونات التجميل وبيع مستحضرات التجميل - في السوق الموازية السعودية "نمو" لمزيد من الاكتتابات في هذا القطاع مستقبلا، وفق محلل لزاوية عربي.

خلفية سريعة على أداء السهم

ارتفع سهم لمسات - الذي بدأ التداول عليه في سوق نمو السعودي الأحد - لليوم الثاني على التوالي. وبلغ سعر السهم الاثنين نحو 7.76 ريال (2.1 دولار) بزيادة 35% عن سعر الاكتتاب البالغ 5.75 ريال ( 1.5 دولار) للسهم.

"(طرح لمسات) يُعتبر أول إدراج متخصص في الخدمات التجميلية المباشرة (كمراكز التزيين وبيع منتجات التجميل) في البورصة السعودية.. من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة إدراج شركات مماثلة،" حسب هاني أبو عاقلة كبير محللي الأسواق في XTB MENA للتداول ومقرها دبي، لزواية عربي.

وقد جمعت لمسات 34.5 مليون ريال من طرح 6 مليون سهم تعادل 8% من أسهمها للاكتتاب في نمو.

تفاصيل عن الشركة والقطاع

رغم وجود شركات تتعامل مع مستحضرات التجميل كجزء من أنشطتها الثانوية، مثل صيدليات النهدي في البورصة السعودية، لكن، حسب أبو عاقلة، تعد لمسات أول شركة تعمل بشكل مباشر في مجال مراكز التجميل في البورصة السعودية كلها.

وبدأت الشركة أعمالها في منتصف التسعينات ولها فروع في السعودية، وﺗﻤﺘﻠﻚ 6 ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﻤﻴﻞ و3 تحت الإنشاء إضافة لتوريد وتصنيع منتجات التجميل، وفق موقعها الرسمي.

وتوقع أبوعاقلة، أن تستقبل السوق السعودية إدراجات مماثلة خلال الفترة المقبلة، "خاصة مع تحوُّل السعودية إلى مركز إقليمي للجمال بموجب رؤية 2030".

وأضاف :"يُقدَر سوق التجميل السعودي بنحو 20 مليار ريال (ما يعادل 5.3 مليار دولار و0.8% من السوق العالمي) مع نمو سنوي مركب 9%، مما يفسر الإقبال القوي على الاكتتاب رغم صغر حجمه".

تم تغطية الاكتتاب في أسهم لمسات والذي تم خلال الفترة 20-27 يناير الماضي وخصص للمستثمرين المؤهلين فقط، بأكثر من 1,101%.

وفسر المحلل الإقبال القوي على الاكتتاب بأنه مرتبط بالنمو العالمي المتوقع للقطاع عند نحو 690 مليار دولار في 2025، وخطط لمسات للتوسع.

قالت الشركة إنها سترفع رأس مالها من 75 مليون ريال، إلى 81 مليون ريال بعد الطرح. على أن تستخدم متحصلات الطرح في تمويل تطوير أصولها الحالية وإضافة أصول جديدة.

كما تخطط الشركة لافتتاح 3 فروع جديدة من صالونات التجميل في المدينة المنورة، الرياض والدمام، وتتوقع الانتهاء منها بنهاية 2026، بما يدعم ايراداتها.

وعن مستقبل سعر السهم، قال أبو عاقلة، إن فرص نمو سهم لمسات تعتمد على تنفيذ خطط التوسع وتعزيز الشراكات مع علامات عالمية، لكنها تواجه تحدي رئيسي وصفه بـ "هيمنة" المنافسين العالميين في سوق بيع مستلزمات مواد التجميل في السعودية.

فيما قالت الشركة في نشرة الطرح إنها قد تواجه مخاطر من اتساع المنافسة مع انتشار مقدمين جدد لخدماتها ما قد يقلص حصتها السوقية في مناطق التركز أو يخفض أسعار المنتجات التي تبيعها وبالتالي يؤثر على إيراداتها إضافة لضغوط ارتفاع التكلفة كالإيجارات والمرافق والعمالة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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