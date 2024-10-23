دعم النمو الملحوظ في سوق العمل في السعودية وتوسعات الأنشطة غير النفطية الطلب القوي على اكتتاب المؤسسات في الطرح العام الأولي لشركة تمكين للموارد البشرية السعودية، بحسب محلل لزاوية عربي.

طرحت تمكين للموارد البشرية - التي تأسست في 2018 - نحو 7.95 مليون سهم تمثل 30% من رأس المال، وقد تم تغطية الاكتتاب من قبل المؤسسات 138.2 مرة، بحسب بيان هذا الأسبوع.

"يشير هذا الإقبال القوي إلى ثقة المستثمرين في مستقبل نمو الشركة والرغبة المتزايدة للاستثمار في السوق السعودي. ويرتبط كذلك هذا الطلب الكبير على ما شهده السوق السعودي من نمو ملحوظ في فرص العمل في السنوات الأخيرة،" بحسب جوزيف ضاهرية كبير استراتيجي السوق في Tickmill للتداول ومقرها لندن.

خلفية سريعة عن الطرح

حددت تمكين للموارد البشرية سعر الطرح عند 50 ريال للسهم (13.3 دولار) وهو الحد الأقصى للنطاق السعري الذي كان بين 46 و 50 ريال للسهم. وتلقت طلبات بقيمة 55 مليار ريال في حين يبلغ حجم الطرح 397.5 مليون ريال.

وخصصت الشركة جميع أسهم الطرح لشريحة المؤسسات بشكل مبدئي، ولكنها قالت إنه في حال اكتتب الأفراد في الأسهم المخصصة لهم بحجم كافي، فيمكن تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمؤسسات إلى 80%.

وسيتم فتح باب الاكتتاب للأفراد يومي 5 و 6 نوفمبر. وتتولى شركة السعودي الفرنسي كابيتال مهام المستشار المالي ومدير الاكتتاب.

وتنشط الاكتتابات في السوق السعودية هذا العام، وسط تنامي الاهتمام الحكومي بالإنفاق على القطاعات غير النفطية ضمن خططها لتقليل الاعتماد على إيرادات البترول وتنويع الاقتصاد.

نمو الوظائف

أشار المحلل، إلى أن الاقتصاد السعودي خلق عدد كبير من الوظائف الجديدة في النصف الأول من 2024، ما ساهم في انخفاض معدل البطالة بين السعوديين من الإناث والذكور إلى 7.1% بنهاية الربع الثاني من العام مقارنة بـ 7.6% في الربع الأول.

هذا فيما تراجع معدل البطالة بين إجمالي سكان المملكة من السعوديين وغير السعوديين إلى 3.3% في الربع الثاني من 3.5% في الربع الأول.

وخلال الربع الثاني من 2024، نمت الأنشطة غير النفطية في المملكة بنسبة 4.9% على أساس سنوي.

كما تدعم برامج التوظيف الحكومية مشاركة القوى العاملة السعودية أو ما يعرف بالسعودة، بما في ذلك مبادرات تمكين المرأة.

"هذه التطورات تجعل الاكتتابات العامة مثل اكتتاب شركة تمكين جذابة للمستثمرين، الذين يرون إمكانات للنمو والربحية في ظل التحولات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها المملكة العربية السعودية،" وفق ضاهرية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا