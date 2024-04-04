يدرس بنك الرياض طرح جزء من أسهم شركته التابعة "الرياض المالية" طرح عام أولي وإدراجها في السوق الرئيسية لتداول السعودية، وفق بيان من البنك يوم الخميس.

وتصدرت السعودية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث عدد الطروحات العامة الأولية في العام الماضي، بمقدار 35 اكتتاب من أصل 49 اكتتاب، جمعت عائدات بقيمة 3.5 مليار دولار، ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في السعودية خلال 2024، مع استمرار مساعي المملكة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وتنشيط سوق المال السعودي.

وبنك الرياض تأسس في 1957 ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة - الصندوق السيادي السعودي - نحو 21.75% منه.

أما شركة الرياض المالية، تأسست في 2008، مملوكة بالكامل لبنك الرياض، وتعمل في تقديم خدمات التعامل وإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق وخدمات الوساطة والأوراق المالية للأفراد والشركات، وفق موقعها الرسمي.

ووافق مجلس إدارة البنك في اجتماع يوم الأربعاء على دراسة الطرح وبدء الأعمال التحضيرية لذلك، حسب البيان.

وقال البنك إنه سيعمل مع الشركة على استكمال الدراسة والأعمال التحضيرية خلال الفترة القادمة "بما في ذلك تحديد حجم الطرح وهيكلته والتفاصيل الأخرى ذات الصلة،" فيما سيكون الطرح المرتقب خاضع للموافقات التنظيمية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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