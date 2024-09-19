انضمت الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح السعودية، للسوق الموازية "نمو" بالبورصة السعودية، بعد إدراج مباشر لأسهمها الأربعاء، مع تزايد الإقبال على السوق التي تحتاج متطلبات إدراج أقل.

وتنشط عمليات الإدراج المباشر في السوق السعودية - التي تعد من أوائل الأسواق الخليجية التي تسمح بالإدراج المباشر - وهي عملية تسهل تداول أسهم الشركة بدون عملية الاكتتاب.

تفاصيل عن الإدراج

ذكر مستند الإدراج، أن الشركة قررت عرض وبيع 1.19 مليون سهم تشكل 7% من رأس المال في سوق نمو خلال الـ 12 شهر التالية للإدراج، وخصصتها لشركة يقين المالية السعودية.

"غالبا ما يتم تخصيص مثل هذه الحصص لشركاء استراتيجيين أو مستشارين ماليين كشركة يقين كابيتال بناء على دورهم الحيوي في تسهيل عملية الإدراج ودعم السيولة.. الحصة المخصصة لها تمت بناء على السعر الاسترشادي وليس القيمة الاسمية،" وفق هاني أبوعاقلة كبير محللي الأسواق في XTB MENA للتداول ومقرها دبي، لزاوية عربي.

وبحسب المحلل، بعد الإدراج، تمتلك يقين كابيتال الحرية الكاملة في التصرف في بيع هذه الأسهم حسب الظروف السوقية على أن يكون ذلك في حدود خطة استيفاء متطلبات السيولة الخاصة بالشركة العربية للزجاج.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من خطة السيولة - أي فترة الحظر التي مدتها 12 شهر - يتمكن المساهمون الآخرون من بيع الأسهم والحصول على عوائد البيع ولكن قبل ذلك لا يستطيع أي مساهم غير يقين بيع الأسهم.

وخلال اليوم الأول لتداول السهم الأربعاء، انخفض سعره بنسبة 30% ليتداول عند 37.8 ريال ( 10.08 دولار) مقارنة بسعر الإدراج الاسترشادي البالغ 54 ريال سعودي.

نظرة على الشركة

(حسب مستند الإدراج، وتقارير إعلامية)

- بدأت الشركة صناعة وإنتاج وبيع الزجاج الشفاف في 2009 وأضافت عدد من المنتجات لاحقا كالزجاج المشكل والمرايا، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنعها حوالي 600 طن.

- يبلغ رأس مال الشركة التي مقرها الرياض نحو 170 مليون ريال سعودي.

- يمثل الزجاج الشفاف أكبر مكون من مبيعات الشركة.

- تعتمد الشركة على موردين محليين ودوليين لتوفير المواد الخام، وتصدر جزء من إنتاجها وتتركز غالبية الصادرات في قارة آسيا، فيما تتركز غالبية مبيعاتها في السوق المحلية بالمملكة.

- تتوقع الشركة زيادة في الطلب على المنتجات خلال السنوات المقبلة وحتى 2030 مع التوسع في المشروعات بالمملكة.

- لدى الشركة خطط توسعية لإنشاء خطوط إنتاج لتلبية الطلب المتوقع، فيما قد تلجأ للحصول على تمويلات بنكية لتمويل هذه التوسعات.

- عانت الشركة من خسائر متراكمة لسنوات، لكنها تمكنت من التحول للربحية، وسجل صافي الربح في نهاية سبتمبر 2023 - وهي أحدث فترة متاحة لنتائج الأعمال - نحو 40.3 مليون ريال.

- لم تقدم الشركة أي ضمانات لتوزيعات أرباح على السهم في المستقبل، لكنها قالت إن الأسهم محل الإدراج ستستحق حصتها من أي أرباح تعلن مستقبلا.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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