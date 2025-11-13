خلفية سريعة

(وفق بيانات رسمية)

باعت شركة عبد العزيز بن أحمد التويجري للتجارة السعودية مليون سهم جديد في طرح عام أولي لفئة المستثمرين المؤهلين والتي تضمنت: مؤسسات، شركات وجهات حكومية، صناديق استثمار وأفراد بشروط في الفترة بين 2 و9 نوفمبر 2025.

وقد تم تحديد سعر السهم عند الحد الأقصى للنطاق السعري المحدد مسبقا بين 22 و 25 ريال سعودي، ما يعادل 5.9 - 6.7 دولار، للسهم الواحد. وبلغت نسبة التغطية الاكتتاب 121.85%.

وتمت عملية الاكتتاب في سوق نمو السعودية الموازية.

وستستخدم الشركة عوائد الطرح لزيادة رأس المال بـ 10 مليون ريال ليصبح 50 مليون ريال بدلا من 40 مليون ريال، بالإضافة لتمويل توسعات مستهدف لها قيمة إجمالية تقدر بـ 30 مليون ريال.

خلفية عن الشركة

(وفق نشرة الطرح وموقع الشركة الرسمي)

تأسست الشركة عام 2007 فيما يعود نشاطها إلى نحو 68 عام. وتعمل في تجارة الجملة للسلع الاستهلاكية التي تشمل: المنتجات الغذائية، منتجات النظافة والعناية الشخصية، والمستلزمات الطبية.

تمتلك الشركة 8 فروع في السعودية، تُستخدم كمستودعات لتوزيع منتجاتها، إضافة لـ 4 عقارات رئيسية في مدينة الرياض، تتنوع استخداماتها بين المكاتب والمعارض والمستودعات.

الشركة ليس لها تواجد خارج السوق السعودي حتى الآن.

تستهدف الشركة توسيع نطاق أعمالها + شراء مستودع جديد بمدينة الرياض، بالإضافة إلى توسعات لوجستية كسيارات توصيل البضائع وأنشطة تسويقية.

