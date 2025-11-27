تعتزم شركة خالد ظافر وإخوانه للخدمات اللوجستية، وهي شركة عائلية سعودية، طرح عام أولي بالسوق الموازية – نمو، لحصة 20% من أسهمها، وجمع 16.1 مليون ريال سعودي ما يعادل (4.30 مليون دولار)، حسب بيانات رسمية.

يشهد قطاع اللوجستيات نمو متسارع في السعودية، مستفيد من خطة المملكة لتنويع اقتصادها، ودعم القطاعات غير النفطية. وحسب تصريحات لوزير النقل السعودي صالح الجاسر في وقت سابق من نوفمبر الجاري، بلغ حجم استثمارات القطاع اللوجستي 200 مليار ريال سعودي منذ إطلاق استراتيجية القطاع في 2023.

خلفية سريعة عن الطرح

(حسب نشرة الطرح)

حددت الشركة سعر الطرح لنحو 700 ألف سهم من أسهمها عند 23 ريال سعودي للسهم.

سيبدأ الاكتتاب يوم 30 نوفمبر الجاري وينتهي يوم 3 ديسمبر 2025.

تم تخصيص جميع أسهم الطرح لفئة المستثمرين المؤهلين، والتي تتضمن: مؤسسات سوق مالية، جهات حكومية، صناديق استثمار وأفراد بشروط.

لن تحصل الشركة على أية عوائد من عملية الطرح وسيتم تحصيلها لصالح المساهمين البائعين.

نبذة عن الشركة

(وفق نشرة الطرح وموقع الشركة الرسمي)

- يعود تاريخها لأكثر من 90 سنة، وقد تأسست عام 1980 ومقرها الرياض.

- تعمل في النقل البري، الشحن البحري والجوي للبضائع، خدمات التخزين والتخليص الجمركي في السعودية فقط ولها عدة فروع بالمملكة.

- يبلغ رأسمالها حاليا 35 مليون ريال سعودي.

- تتضمن أصولها 6 ساحات تخزين وأكثر من 500 شاحنة ومعدة.

- نمت إيراداتها للربع الأول من 2025، بنحو 18% على أساس سنوي لتصل إلى 17.1 مليون ريال، فيما تراجعت أرباح نفس الفترة إلى 1.9 مليون ريال بتراجع 13.6% على أساس سنوي، وفق أحدث بيانات متاحة. وقد أظهرت بيانات القوائم المالية للشركة تراجع في الربح من العمليات خلال الربع الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

- تستهدف التوسع في الفروع، مضاعفة حجم الأسطول، إقامة مستودعات لوجستية، وإنشاء مركز لوجستي لخدمات التصدير بالرياض. كما تستهدف التوسع خارج سوقها الرئيسي في السعودية داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

