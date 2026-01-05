انتخب مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية القابضة، المدرجة ببورصة السعودية، مازن الرميح لمنصب رئيس المجلس بدلا من سارة السحيمي، وفق إفصاحات صادرة عن المجموعة.

مجموعة تداول، هي الشركة الأم لأربع شركات تابعة تضم تداول السعودية – سوق الأوراق المالية. وقد أدرجت المجموعة في تداول منذ 2021. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 60% منها.

وستمتد فترة عمل مجلس الإدارة الجديد الذي يضم 9 أعضاء، لمدة 4 سنوات، بدأت 2 يناير 2026، وتنتهي في 1 يناير 2030.

من هو مازن الرميح؟

(وفق بيانات رسمية)

- يبلغ عمره 56 عام، وحاصل على البكالوريوس في المحاسبة والإدارة المالية من جامعة باكنغهام بالمملكة المتحدة عام 1992.

- يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي المدرج بالبورصة السعودية.

- كما يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة جيل المستقبل للاستثمارات وذلك منذ 2009.

- ويشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي الحكومي، وعضوية مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية الحكومية وصندوق التنمية العقاري الحكومي.

- عمل مدير إدارة التمويل المؤسسي في هيئة السوق المالية خلال الفترة 2004-2007.

- وقد عمل قبل ذلك في عدد من الجهات الدولية مثل: مستشار أول لدى إرنست ويونغ للاستشارات خلال الفترة 1993 – 1998، ثم مساعد أول للخدمات المصرفية الاستثمارية الخاصة لدى مجموعة ميريل لينش لإدارة الثروات حتى 2002.

