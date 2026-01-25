الخبر سريعا

تعتزم شركة ركن الكسائي الطبي، وهي مقدم خدمات رعاية طبية، تنفيذ طرح عام أولي في السوق السعودية الموازية "نمو" لزيادة رأسمالها، وفق بيان صادر عن شركة استدامة الأعمال المالية بصفتها المستشار المالي للطرح المحتمل، الأحد.

ونمو هي سوق موازية تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بطرح وإدراج أسهمها بمتطلبات أقل من السوق الرئيسية، كما تتيح للشركات المتداولة فيها الانتقال بعد سنتين إلى السوق الرئيسية بعد التوافق مع شروط هذه السوق، باستثناء القيمة السوقية.

بدأت سوق نمو رسميا في فبراير 2017 وكان وقتها مسموح فيها فقط بالطروحات العامة الأولية، ثم سمح بعدها بالإدراج المباشر في السوق رسميا في فبراير 2019.

نبذة عن الشركة والطرح المرتقب

(وفق نشرة الطرح)

- تأسست عام 2015، وتعمل في خدمات الرعاية الطبية المتعلقة بالجلدية والتجميل، أجهزة الليزر والعناية بالبشرة والشعر، من خلال عدة فروع في السعودية فقط.

- تعتزم طرح مليوني سهم جديد ستمثل 5% من رأسمال الشركة بعد زيادة رأس المال.

- سيرتفع رأسمال الشركة من 38 مليون ريال (10.1 مليون دولار) إلى 40 مليون ريال بعد عملية الطرح.

- سيتم تخصيص الأسهم الجديدة أي إجمالي أسهم الطرح لفئة المستثمرين المؤهلين المتضمنة: مؤسسات، شركات، جهات حكومية، صناديق استثمار، وأفراد بشروط.

- تمتد فترة الطرح المرتقب بين 11 و22 فبراير 2026، ولم تُعلن الشركة بعد عن النطاق السعري للسهم.

- وفق أحدث بيانات مالية، عن النصف الأول من عام 2025 تراجع صافي ربح الشركة على أساس سنوي بنسبة 31.5% إلى 19.8 مليون ريال بسبب ارتفاع المصروفات وتكاليف التمويل رغم زيادة الإيرادات بنحو 9.5% إلى 83 مليون ريال.

- من المقرر استخدام صافي متحصلات الطرح في التوسع، وذلك بافتتاح مجمعات طبية وفروع جديدة بالمملكة وتحديث الفروع الحالية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أمنية عاصم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

