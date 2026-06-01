عينت شركة ليفا للتأمين السعودية والمدرجة في السوق السعودية "تداول"، محمد التوبلاني رئيس تنفيذي للشركة، وفق إفصاح الشركة للبورصة الأحد.

تأسست شركة ليفا للتأمين - المعروفة سابقا باسم "الشركة العالمية للتأمين التعاوني" - كشركة مساهمة سعودية عام 2009، وأُدرجت في تداول بحلول نهاية نفس العام. وكانت الشركة قد أعلنت تغيير هويتها التجارية إلى "ليفا للتأمين" في نوفمبر 2023، وفق موقع الشركة وبيانات السوق.

وتعمل ليفا للتأمين، في مجالات التأمين على الممتلكات والتأمين البحري، المركبات، التأمين الطبي، الحوادث العامة والتأمين الهندسي. وقد نما صافي أرباحها خلال الربع الأول من 2026، بنحو 300% على أساس سنوي، ليصل إلى 7.2 مليون ريال (1.9 مليون دولار)، مقابل 1.8 مليون ريال خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

عن محمد التوبلاني

(وفق إفصاح الشركة وحسابه على لينكد إن)

- بدأ مهام عمله كرئيس تنفيذي في شركة ليفا للتأمين في 24 مايو 2026.

- كان رئيس تنفيذي مكلف منذ مارس 2025.

- شغل منصب المدير المالي في شركة ليفا للتأمين منذ يونيو 2023.

- يمتلك خبرة تتجاوز 18 عام في قطاعي التأمين وإعادة التأمين والمراجعة المالية.

- شغل منصب المدير المالي الإقليمي لدى شركة تشب (Chubb) التي تعمل في عدة دول بالمنطقة.

- تولى منصب رئيس الرقابة المالية في شركة AIG تكافل بالبحرين.

- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية من الجامعة الأهلية بمملكة البحرين عام 2011.

