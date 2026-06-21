عينت شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية السعودية، المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، ماجد مازن نوفل رئيس تنفيذي للشركة اعتبارا من 1 يوليو 2026، خلفا لـ أحمد عبد الكريم حجازي الذي تولى الرئيس التنفيذي المكلف، وفق إفصاح الشركة للبورصة الأحد.

وتعمل شركة المطاحن الحديثة التي تأسست في 2016 في مجال إنتاج منتجات الدقيق والأعلاف الحيوانية من خلال 3 مصانع بالمملكة، وهي واحدة من شركات القطاع التي تم خصخصتها في المملكة، وقد أدرجت في السوق السعودية خلال 2024، وفق موقعها الرسمي وبيانات السوق.

وسيستمر أحمد عبد الكريم حجازي في مهامه الأصلية كنائب الرئيس لقطاع الأعلاف في الشركة، وفق البيان.

من هو ماجد نوفل؟

(وفق إفصاح الشركة الخاص بتعيينه، وحسابه على لينكد إن)

- يتمتع ماجد نوفل بخبرة تزيد على 25 عام في قطاعات إنتاج الأغذية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والتصنيع الصناعي في السعودية والشرق الأوسط.

- يتولى حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة تكوين للصناعات المتطورة السعودية منذ يناير 2023، كما يشغل عضوية مجلس إدارة شركة المطاحن الحديثة منذ سبتمبر 2023.

- عمل في شركة المراعي السعودية لعدة سنوات وتدرج في المناصب حتى تم تعيينه رئيس تنفيذي لنحو عام قبل أن يقدم استقالته في نوفمبر 2020 لظروف خاصة. وقبلها تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة ويسترن بيكريز التابعة للمراعي بين 2007 و2010.

- استهل مسيرته المهنية في شركة إرنست ويونغ، حيث عمل مدير للتدقيق بين عامي 1992 و2000.

- حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص المحاسبة من جامعة الملك سعود عام 1992.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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