وقعت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" مذكرة تفاهم غير ملزمة لشراء 100% من شركة عالم السيارات السعودية لتأجير وصيانة السيارات، عن طريق مبادلة أسهم، وفقا لبيان لبورصة تداول الأحد.

وبدجت السعودية، تعمل في المملكة منذ عام 1979، وتمارس نشاط التأجير قصير وطويل الأجل لسيارات الركاب والمركبات التجارية بموجب عقد امتياز من شركة بدجت العالمية لتأجير السيارات، وهي صاحبة أكبر امتياز لبدجت العالمية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بحسب موقع الشركة الإلكتروني وملفها على البورصة السعودية.

أما الشركة محل الاستحواذ، فهي شركة معدات الجزيرة المحدودة وتعرف باسم "شركة عالم السيارات" تعمل في التأجير التشغيلي وصيانة السيارات منذ تأسيسها في عام 1981 في مدينة الخبر بالسعودية، وتعمل بالرياض وجدة وينبع والجبيل والدمام.

وهي تابعة للشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة "سدكو القابضة" وهي مجموعة استثمارية تأسست في 1976 وتعمل في عدة قطاعات.

وسيحصل مالك عالم السيارات على أسهم في بدجت السعودية لزيادة رأسمالها بنحو 9.84%، وفق بيان لبورصة تداول الأحد.

وتخضع الصفقة للحصول على الموافقات، فيما تنتهي الاتفاقية في حال عدم استيفاء أي من شروطها خلال 180 يوما من تاريخها، وفق البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا