سيبدأ التداول على أسهم شركة المطاحن الرابعة السعودية في السوق الرئيسية بتداول الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري، بعد طرح عام أولي لأسهمها، حسب بيان من تداول الأحد.

وستكون شركة المطاحن الرابعة هي رابع طرح لشركة مطاحن في تداول، بعد أن تم خصخصة قطاع المطاحن في المملكة. وخلال تعاملات الأحد، ارتفعت أسهم شركات المطاحن الثلاث المدرجة في البورصة السعودية بأكثر من 1%.

والشركات المدرجة هي: شركة المطاحن الأولى، وشركة المطاحن الحديثة، وشركة المطاحن العربية.

ويُتوقع أن تسهم الزيادة السكانية في السعودية وارتفاع مستوى الدخل والسياحة في نمو الطلب على استهلاك الدقيق في المملكة إلى 4.1 مليون طن بحلول 2028 بمعدل نمو سنوي مركب 3.2%.

تفاصيل الطرح

(وفق بيانات رسمية)

- تم طرح 162 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال شركة المطاحن الرابعة، المملوكة بالكامل لشركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية.

- تم طرح الاكتتاب للمؤسسات في كامل أسهم الطرح بشكل مبدئي، قبل أن يتم لاحقا تخصيص نسبة من الأسهم للأفراد تقدر بـ 20% من إجمالي الطرح.

- تم تحديد سعر الاكتتاب عند 5.3 ريال سعودي للسهم (1.4 دولار) عند الحد الأقصى للنطاق السعري الذي تراوح بين 5 و 5.3 ريال للسهم.

- وقد تم تغطية الاكتتاب لفئة المؤسسات 119 مرة، وبلغ حجم طلبات الاكتتاب 102.2 مليار ريال فيما بلغ حجم الطرح 858.6 مليون ريال.

- ولاحقا اكتتب الأفراد في نحو 20% من أسهم الطرح يومي 2 و 3 أكتوبر، وتم تغطية اكتتاب الأفراد 3.94 مرة.

- ستبلغ قيمة الشركة عند الإدراج نحو 2.862 مليار ريال (763.2 مليون دولار).

عن المطاحن الرابعة

(وفق نشرة الاكتتاب وموقع الشركة وتقارير إعلامية)

- تأسست عام 2017 كشركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وتعمل في إنتاج الدقيق ومشتقات القمح والأعلاف الحيوانية.

- تم نقل ملكية الشركة من صندوق الاستثمارات العامة إلى المركز الوطني للتخصيص في 2020 في إطار برنامج خصخصة شركات المطاحن الذي أقر في 2016.

- في 2021 استحوذ تحالف يضم شركة أسواق عبدالله العثيم وشركة المتحدة لصناعة الأعلاف وشركة آلانا الدولية المحدودة على المطاحن الرابعة مقابل 859 مليون ريال.

وقد أسس التحالف شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية المالكة لأسهم المطاحن الرابعة.

- ستحتفظ الخليج لطحن الدقيق الصناعية بـ 70% من أسهم المطاحن الرابعة بعد الإدراج.

- تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 3150 طن يومي لطحن القمح، و450 طن يومي من الأعلاف. ولها مصانع في 3 مناطق بالمملكة وهي صاحبة العلامة التجارية فوم.

- لدى الشركة خطة للتوسع بإضافة مطحنة إضافية بتكلفة تقديرية تتراوح بين 275 إلى 325 مليون ريال، لدعم النمو.

- تسعى شركة المطاحن الرابعة إلى توزيع ما لا يقل عن 70% من صافي الأرباح السنوية، مع مراعاة أي احتياجات استثمارية لتحقيق النمو.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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