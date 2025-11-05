بدأ التداول على أسهم شركة ساحة المجد للتجارة السعودية، العاملة في قطاع الأغذية، في السوق الموازية "نمو" ببورصة السعودية الأربعاء، بعد طرح عام أولي لزيادة رأس المال وتمويل خطة توسع.

ونمو هو سوق موازي يتيح للشركات طرح وإدراج أسهمها بمتطلبات أقل من السوق الرئيسية، ويسمح للشركات المتداولة فيه الانتقال بعد سنتين إلى السوق الرئيسية بعد التوافق مع شروط هذه السوق، باستثناء القيمة السوقية.

ومنذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر، استقبل نمو 22 طرح عام أولي وإدراج مباشر واحد في حين استقبلت السوق الرئيسية 9 طروحات أولية.

وخلال اليوم الأول للتداول، وصل سعر السهم إلى 7.10 ريال (1.89 دولار) بارتفاع طفيف نحو 0.3% مقارنة بسعر الطرح البالغ 7 ريال للسهم.

نظرة سريعة عن الشركة والطرح

(حسب نشرة الإصدار وموقعها الرسمي)

- تأسست عام 2005 وتعمل في إنتاج وبيع الشوكولاتة الفاخرة تحت العلامة التجارية "هنوڤيرين" والمخبوزات الطازجة والحلويات من خلال "سوزام"، إضافة لـ قهوة جديل.

- جمعت الشركة 30.6 مليون ريال من خلال إصدار وبيع 4.375 مليون سهم جديد، بسعر 7 ريال.

وسيبلغ رأس المال بعد الطرح 39.4 مليون ريال بدلا من 35 مليون ريال قبل الطرح.

- ستستخدم الشركة باقي متحصلات الطرح لتمويل جزء من خطط توسعية، التي تتضمن إنشاء مصنع جديد في المنطقة الصناعية "سدير" بالسعودية + تطوير مصنعها الحالي في الرياض بتكلفة إجمالية مقدرة بـ 50 مليون ريال. وسيتم توفير الباقي عن طريق السيولة المتوفرة لدى الشركة بالإضافة إلى التمويل البنكي.

- تم تغطية الاكتتاب الذي تم خلال الفترة بين 19 و 23 أكتوبر واقتصر على المستثمرين المؤهلين - الذي تضمن المؤسسات منها الشركات الحكومية والأفراد، وفق معايير محددة - بنسبة 110.39%.

(إعداد: أميرة الوسلاتي، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا