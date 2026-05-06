أسست الشركة الوطنية للخدمات البترولية "نابيسكو" الكويتية، العاملة في قطاع الحفر، والمدرجة في بورصة الكويت، شركة تابعة لها في السعودية برأس مال 500 ألف ريال سعودي (133.3 ألف دولار)، وفق البيان المرسل من الشركة للبورصة الأربعاء.

تتوسع الشركة في أسواق خليجية، فيما تستمر مطالبات زيادة الاستثمارات في الوقد الأحفوري واستكشافات النفط.

نبذة عن نابيسكو

(حسب موقعها الرسمي وبيانات السوق)

- تأسست في يناير 1993، وتم إدراجها في بورصة الكويت عام 2003.

- تعمل من خلال شركات تابعة لها في أشنطة تتضمن: تنفيذ جميع خدمات الخاصة بحفر الآبار وإصلاحها وتجهيزها للإنتاج + تأسيس شركات صناعية بغرض تصنيع وإنتاج المعدات اللازمة لصيانة الآبار، امتلاك الأراضي والعقارات بالإضافة للاستيراد والتصدير.

- أعلنت فبراير الماضي، مشاركتها في تأسيس شركة تابعة في الإمارات بالشراكة مع شريك إماراتي، ولديها أيضا أعمال في الهند.

- تمتلك شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" – المدرجة ببورصة الكويت والمتخصصة في الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- ومجموعاتها المرتبطة حصة 53.9% من نابيسكو.

- وخلال عام 2025، نما صافي الربح العائد على المساهمين بنسبة 7.5% على أساس سنوي، ليسجل بـ 14.4 مليون دينار (46.8 مليون دولار).

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

