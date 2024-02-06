أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن طرح صكوك مقومة بالدولار لمدة 5 و/أو 10سنوات، وذلك حسب ظروف السوق، وفق بيان على بورصة تداول يوم الثلاثاء.

وتتوسع الشركات في الدول الخليجية مؤخرا في إصدار الصكوك الإسلامية لجمع التمويلات اللازمة للتوسعات الاستثمارية كأحد أدوات التمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا لمواجهة التضخم.

وقالت الشركة إن الطرح سيتم من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية وخارجها، وسيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناء على ظروف السوق.

وقالت كهرباء السعودية في بيان سابق إن طرح الصكوك المحتمل يهدف لتمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية.

وتأسست شركة كهرباء السعودية عام 2000، وهي مدرجة بالبورصة السعودية، وتقدم خدمات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالمملكة، ويملك صندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي السعودي 74.3% من أسهمها، فيما تملك عملاق النفط أرامكو السعودية 6.9% منها، بحسب ملف الشركة على موقع البورصة.

وعينت الشركة مدراء للطرح المحتمل كل من: بنك ستاندرد تشارترد، وبنك إتش إس بي سي بي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وميزوهو إنترناشونال، وجي بي مورغان سكيوريتيز، الراجحي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبيتك كابيتال للاستثمار، وبنك الصين

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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