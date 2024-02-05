تعتزم الشركة السعودية للكهرباء عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت تمهيدا لطرح صكوك دولية مقومة بالدولار، على أن تحدد قيمته وفقا لظروف السوق ومتطلبات الشركة، وفق بيان لبورصة السعودية تداول، يوم الاثنين.

وتتوسع الشركات في الدول الخليجية مؤخرا في إصدار الصكوك الإسلامية لجمع التمويلات اللازمة للتوسعات الاستثمارية كأحد أدوات التمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا لمواجهة التضخم.

وقالت كهرباء السعودية إن الطرح المحتمل يهدف لتمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية.

وتأسست شركة كهرباء السعودية عام 2000، وهي مدرجة بالبورصة السعودية، وتقدم خدمات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالمملكة، ويملك صندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي السعودي 74.3% من أسهمها، فيما تملك عملاق النفط أرامكو السعودية 6.9% منها، بحسب ملف الشركة على موقع البورصة.

وقالت الشركة إنها ستعقد الاجتماعات بداية من الاثنين، ومن المحتمل أن يتبعها - وفقا لظروف السوق - طرح لصكوك بموجب برنامجها للصكوك الدولية. ومن المتوقع أن يتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية وخارجها.

وعينت الشركة مدراء للطرح المحتمل كل من: بنك ستاندرد تشارترد، وبنك إتش إس بي سي بي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وميزوهو إنترناشونال، وجي بي مورغان سكيوريتيز، الراجحي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبيتك كابيتال للاستثمار، وبنك الصين بي جى اس سي.

ويخضع الطرح إلى موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة. وسيتم وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، حسب البيان

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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