قُتل طاقم طائرة مقاتلة إثر سقوطها خلال مهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) الخميس.

ولدى السعودية، خطة لتوطين 50% من قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بحلول عام 2030، إضافة للاهتمام بالتدريب العسكري.

ونقلت الوكالة، عن وزارة الدفاع السعودية "سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 إس إيه).. وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية".

وقالت وزارة الدفاع إن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث، لكنها لم تذكر عدد الطاقم.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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