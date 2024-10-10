تعتزم شركة منارة المعادن للاستثمار السعودية، الاستحواذ على حصة أقلية حكومية في مشروع "ريكو ديك" لاستخراج النحاس والذهب في باكستان، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أمام مؤتمر اقتصادي في إسلام أباد.

تتوسع السعودية الغنية بالنفط، في الاستثمارات في قطاع التعدين ضمن خططها لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتنويع الاقتصاد. فيما تسعى باكستان لتحسين وضع اقتصادي صعب بدعم من صندوق النقد الدولي واستثمارات وودائع خليجية.

قال الوزير السعودي وفق مقطع فيديو نُشر من المؤتمر، إن الشركة حريصة على بدء عدد من المبادرات في التعدين "أول مبادرة نأمل في الانتهاء منها في الأسابيع القليلة المقبلة ستكون دخولهم في مشروع ريكو ديك مع الشركات المملوكة للدولة في باكستان وباريك غولد التي تعمل في السعودية".

عن شركة منارة المعادن للاستثمار

- تأسست عام 2023 كمشروع مشترك بين شركة التعدين العربية السعودية "معادن"- المدرجة ببورصة السعودية- وصندوق الاستثمارات العامة السيادي.

- تهدف الشركة للاستثمار في الأصول التعدينية عالميا ودعم تطوير سلاسل التوريد العالمية.

تفاصيل عن الصفقة

(وفق موقع شركة باريك غولد وتقارير إعلامية)

- مشروع ريكو ديك، يعد أحد أكبر مشاريع النحاس والذهب غير المطورة في العالم.

- يقع مشروع ريكو ديك في مقاطعة تشاغاي في إقليم بلوشستان، وتقع بالقرب من الحدود الأفغانية والإيرانية.

- تمتلك شركة باريك غولد للتعدين في الذهب والنحاس – ومقرها كندا - حصة 50% من المشروع، و25% لـ 3 شركات باكستانية مملوكة للدولة، و25% لحكومة بلوشستان.

- ستشتري الشركة السعودية حصة من ملكية الحكومة الباكستانية في المشروع. ولم يوضح بعد إذا كانت الحكومة الباكستانية ستبيع كل الحصة أو جزء منها.

- من المتوقع أن تستثمر الشركة السعودية نحو مليار دولار في المشروع.

- تم الانتهاء من إعادة بناء مشروع ريكو ديك في ديسمبر 2022 وتقوم شركة باريك غولد الآن بتحديث دراسات جدوى المشروع وتستهدف أن يكون عام 2028 عام الإنتاج.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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