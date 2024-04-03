تسارع نمو إنتاج شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر خلال مارس الماضي، ما ساهم في توسع النشاط التجاري والمشتريات، في ظل انخفاض ضغوط التكلفة وخاصة الأجور.

ووفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر يوم الأربعاء، ربطت معظم الشركات بين زيادة النشاط وبين قوة الطلب، كما زاد حجم الطلبات الجديدة الواردة إلى الشركات بشكل حاد في مارس وتسارع معدل التوسع للشهر الثاني على التوالي.

ورغم انخفاض قراءة مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الأربعاء، والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، خلال شهر مارس إلى 57 نقطة، من 57.2 نقطة في فبراير، لكنه لا يزال يشير لتحسن ملحوظ في ظروف الأعمال فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وتسعى السعودية، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، إلى تنويع اقتصادها وخفض الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفع معدل التوظيف بوتيرة معتدلة كانت أسرع من متوسط الدراسة للشهر الثاني على التوالي في مارس.

وارتفع معدل نمو شراء مستلزمات الإنتاج في مارس، ومع تحسن معدلات الطلب، سعت الشركات للاحتفاظ بمخزون إضافي من مستلزمات الإنتاج عن طريق شراء المزيد من السلع والمطالبة بتسريع عمليات التسليم، مما أدى إلى تحسن سريع في مدد التسليم وزيادة في حجم المخزون.

وانخفض تضخم تكاليف الإنتاج للشهر الثاني في مارس، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل عام، إلا أن معدل التضخم كان الأبطأ في ثمانية أشهر. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف ضغوط الأجور.

ووفق التقرير، أفادت الشركات بوجود زيادة طفيفة في تكاليف التوظيف كانت هي الأقل منذ بداية عام 2023. وارتفع متوسط أسعار المبيعات بشكل متواضع فقط في شهر مارس، وإن كان بوتيرة أسرع مما شهده شهر فبراير.

وأشارت بعض الشركات المشاركة في التقرير، إلى أن زيادة الطلب من جانب العملاء سمحت لهم بزيادة أسعارهم، بينما ظلت استراتيجيات التسعير مقيدة لدى البعض الآخر بسبب المنافسة الشديدة.

وتتوقع الشركات غير المنتجة للنفط أن تستمر ظروف الطلب في دعم النشاط التجاري في المستقبل. وكانت التوقعات للأشهر الـ 12 المقبلة إيجابية، وفق التقرير.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا