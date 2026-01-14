ينوي البنك الأهلي السعودي، المدرج بالبورصة السعودية، إصدار سندات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار لمستثمرين محليين ودوليين، لم يتم تحديد حجمه بعد، وفق بيان الأربعاء.

وزاد زخم إصدارات الدين في الخليج وخاصة السعودية منذ العام الماضي خاصة من القطاع المصرفي والشركات مع توقعات باستمرار النشاط خلال العام الحالي بدعم من الخفض المرتقب لأسعار الفائدة عالميا.

والأهلي السعودي، أحد أكبر البنوك السعودية، تأسس عام 1953 ومدرج بالبورصة منذ 2014، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة وهو الصندوق السيادي السعودي 37.238% منه، وفق بيانات السوق.

تفاصيل أكثر

(وفق البيان)

- سيكون الإصدار المرتقب بموجب برنامج البنك الأهلي السعودي لسندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليار دولار أنشأه 11 ديسمبر الماضي.

- تم تعيين بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، بنك أبو ظبي الأول بي جي إس سي، بنك كريدي اجريكول للشركات والاستثمار، دي بي أس بنك أل تي دي، بنك الامارات دبي الوطني بي جي إس سي، شركة غولدمان ساكس الدولية، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، بنك المشرق، شركة الأهلي المالية وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب.

- سيتم تحديد القيمة وشروط طرح السندات لاحقا بناء على ظروف السوق.

- يخضع طرح السندات لموافقة الجهات التنظيمية المختصة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

