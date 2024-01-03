واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في السعودية النمو خلال شهر ديسمبر الماضي.

واستقر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية، والصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الأربعاء، والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، خلال شهر ديسمبر عند 57.5 نقطة، وهي نفس قراءة الشهر السابق.

ولا تزال قراءة المؤشر تشير إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي، حيث تسجل فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وتسعى السعودية، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، إلى تنويع اقتصادها وخفض الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا