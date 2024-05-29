بدأت شركة ميرال للعيادات الطبية، التداول في السوق الموازية بالبورصة السعودية " نمو" الأربعاء، بعد إدراج مباشر لأسهمها في قطاع الرعاية الصحية.

وتنشط الإدراجات المباشرة في الأسواق مؤخرا، ويمكّن الإدراج المباشر الشركات من التداول من غير عملية الاكتتاب سواء للمستثمرين من المؤسسات أو الأفراد، فيما تلجأ الشركات لأسواق المال لتوفير السيولة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.

وتم إدراج الشركة في نمو بسعر استرشادي للسهم 100 ريال سعودي. وبحلول الساعة 11:54 صباح الأربعاء بتوقيت السعودية تراجع السهم بـ 3.9%.

وشركة ميرال، ستكون الشركة 11 المدرجة في قطاع الرعاية الصحية بسوق نمو، ويضم القطاع أيضا 9 شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

ماذا نعرف عن ميرال؟

(وفق مستندات الإدراج)

- تأسست الشركة في مدينة الرياض عام 2002.

- تعمل في أنشطة عيادات الأسنان العلاجي والتجميلي. ولديها فرعين بالرياض يضمان عدد من العيادات.

- يبلغ رأس مالها الحالي 20 مليون ريال (5.3 ميون دولار).

- بلغت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، نحو 47.9 مليون ريال مرتفعة بنحو 15% على أساس سنوي.

- أما صافي الربح فارتفع خلال التسعة أشهر بنسبة 8% إلى 9.4 مليون ريال مقابل 8.7 مليون ريال في الفترة المقارنة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا