يبدأ التداول على سهم شركة الأندية للرياضة السعودية في السوق الرئيسية بتداول الثلاثاء، بعد طرح عام أولي تضمن زيادة رأسمال الشركة، وجمع 257.4 مليون ريال (68.6 مليون دولار).

تعمل الشركة في مجال اللياقة البدنية منذ نحو 30 عام، وهي تمتلك وتدير 56 مركز للياقة البدنية في السعودية. ولديها خطط للتوسع محليا وخارجيا لدخول أسواق جديدة.

طرحت الشركة نحو 34.3 مليون سهم، تمثل 30% من رأسمالها بعد الطرح، تضمنت أسهم جديدة بنحو 9.09%. وبعد الطرح بلغ رأسمال الشركة 114.4 مليون ريال بدلا من 104 مليون ريال.

وقد حددت الشركة سعر الطرح عند 7.5 ريال للسهم عند الحد الأقصى للنطاق السعري الذي بلغ بين 7- 7.5 ريال سعودي.

وقد تم تغطية اكتتاب شريحة المؤسسات 44.1 مرة، فيما بلغت نسبة تغطية اكتتاب الأفراد 533.6%.

وبحسب نشرة الطرح، تخطط الشركة لافتتاح 50 فرع على الأقل خلال 5 سنوات.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد علي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا