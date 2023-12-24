وقعت شركة أسمنت القصيم السعودية اتفاقية تنفيذ ملزمة لتقديم عرض للاستحواذ على كامل أسهم شركة أسمنت حائل مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة القصيم، وفق بيان مشترك من الشركتين الأحد.

وقالت الشركة إنه يتوقع أن يؤدي التكامل بين الشركتين لتوسيع حجم العمليات، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ودعم تنفيذ المشروعات الكبرى بالمملكة، فيما يقود ولي العهد السعودي خطة لتنويع الاقتصاد وتنمية القطاع غير النفطي.

وشركة القصيم للأسمنت، تأسست في 1976، ومدرجة في بورصة تداول، وتعمل في صناعة وإنتاج الأسمنت ومشتقاته والإتجار فيه، ويمتلك الصندوق السيادي السعودي حصة 23.35% منها.



أما شركة أسمنت حائل فتأسست في 2010، وتعمل في الإنتاج والتوزيع والإتجار بالأسمنت وجميع أنواعه ومشتقاته ومواد البناء، وهي مدرجة أيضا ببورصة تداول.

وبحسب البيان، بموجب الصفقة سيتم زيادة رأس مال شركة القصيم بنسبة 22.8% مقابل إصدار نحو 20.6 مليون سهم للمساهمين الحاليين في شركة حائل.

وسيتم مبادلة كل سهم في شركة حائل مقابل 0.21 سهم في أسمنت القصيم.

والصفقة مرهونة بالحصول على الموافقات وإتمامها غير مضمون، وفق البيان.

بعد الصفقة

- سيظل صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) أكبر مساهم بحصة نحو 19.01% في الشركة بعد تنفيذ الصفقة.

- سيمتلك مساهمو شركة حائل الحاليين نحو 18.6% من رأس مال شركة القصيم بعد الزيادة.

- سمتلك المساهمون الحاليون لشركة القصيم 81.4% من رأس المال بعد زيادته.

- ستواصل كل شركة العمل على حدة وبشكل منفصل.

- ستبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة بعد الصفقة 9.3 مليون طن أسمنت، و5.6 مليون طن كلنكر.

- يتوقع أن تبلغ الإيرادات الإجمالية 924.3 مليون ريال، وصافي دخل 124.7 مليون ريال.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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