رفعت شركة أرامكو السعودية للنفط، أسعار بيع بعض منتجاتها للشركات السعودية، وفق بيانات منفردة من عدد من الشركات لبورصة تداول السعودية هذا الأسبوع.

وشملت زيادة الأسعار، شركات كيماويات وأسمدة وبتروكيماويات، ويأتي رفع الأسعار محليا بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأرامكو هي عملاق إنتاج النفط في السعودية، التي تطبق سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

ومددت السعودية الخفض الطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يوميا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الماضي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.

وهذا الخفض، هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي، البالغ 500 ألف برميل يوميا، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.

تفاصيل

قالت شركة الأسمنت العربية، في بيان لتداول الخميس، إنها استلمت إشعار من أرامكو، بتعديل أسعار بيع منتجات الوقود المستخدمة في إنتاج الأسمنت بداية من أول يناير.

ولم تذكر الشركة تفاصيل عن نسبة الزيادة لكنها قالت إن تأثير هذا التعديل سيظهر في تكلفة الإنتاج.

وقالت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف، أيضا إنها تلقت إشعار من أرامكو بزيادة سعر غاز المبيعات المستخدم في تشغيل مرفق الشركة في ينبع بداية من يناير.

وتوقعت لوبريف، أن تمثل الزيادة 0.2% من إجمالي تكلفة الإيرادات بنحو 18 مليون ريال، وفق آخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة، وأن يظهر أثرها بداية من الربع الأول للعام 2024، لكن لن يكون له أثر معتبر على الأرباح الصافية.

وقالت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، إن أرامكو رفعت أسعار اللقيم، متوقعة أن تمثل الزيادة 1.2% من إجمالي تكلفة المبيعات، وسيظهر أثرها بالربع الأول من العام الجاري.

واللقيم هي منتج من الوقود يستخدم كمادة أولية لإنتاج منتج آخر.

وقالت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) إن زيادة أسعار اللقيم بداية من الأول من يناير لهذا العام، سيكون له أثر يقارب 3.18% من إجمالي تكلفة المبيعات.

فيما قالت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، إنه من الصعب احتساب حجم الارتفاع المتوقع في تكاليف الإنتاج خلال 2024، بعد تعديل أسعار الغاز الجاف ولقيم الايثان المستخدم في الإنتاج نظرا "لاختلاف كميات اللقيم المستخدمة في الإنتاج خلال العام في مختلف المشاريع المدارة بصورة مشتركة".

وتلقت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق، إشعار من أرامكو، بزيادة أسعار منتجات الوقود المستخدمة في الإنتاج، بما يعادل 3% من إجمالي تكلفة المبيعات السنوية، وفق بيان لتداول.

وقالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إن شركاتها التابعة تلقت إشعار من أرامكو بزيادة أسعار اللقيم، و"من المتوقع بأن يكون الأثر المالي لهذا الإشعار بزيادة تقريبية تعادل 1.7% من إجمالي تكلفة المبيعات وفقا لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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