بعد انتهاء الجولة الأولى من مباريات مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022ـ، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الحضور الإجمالي للمباريات بلغ في المتوسط 94٪ مقارنة بسعة الملاعب الثمانية المخصصة للحدث.

بيان فيفا يعج بالأرقام وأعداد المتفرجين بالآلاف

سجلت مباراة البرازيل وصربيا مساء الخميس أعلى نسبة حضور في البطولة بواقع 88103 متفرجا على ملعب لوسيل الذي تتسع مدرجاته لـ 88966 متفرج.

ويشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إقامة المباراة الافتتاحية ومباراتي نصف النهائي في ملعب لا تقل سعته عن 60 ألف متفرج، وأن تقام المباراة النهائية على ملعب لا تقل سعته عن 80 ألف متفرج.

وتقام بقية مباريات البطولة في ملاعب تصل سعتها إلى 40 ألف متفرج كحد أدنى.

ويستقبل ملعب لوسيل المباراة النهائية وإحدى مباراتي نصف النهائي. واستقبل ملعب البيت الذي يتسع لـ 68895 متفرج المباراة الافتتاحية وستحصل مباراة نصف النهائي الأخرى على أرضه.

أما بالنسبة لبقية الملاعب الستة فيعتبر ملعب 974 الأقل اتساعا بالمتفرجين عند 44089 متفرج.

يعود تسمية الملعب إلى رمز الاتصال الدولي لقطر وتم استخدام 974 حاويات شحن لبنائه.

وأكد فيفا هذا الأسبوع أن ملاعب البطولة تتماشى مع متطلبات الفيفا.

ولا يعتبر نشر فيفا أعداد المتفرجين أمر غير اعتيادي ولكن يأتي البيان وسط مزاعم بأن الملاعب خاوية من الجماهير أو أن الحضور المعلن في المباريات يتجاوز سعة الملاعب للتشكيك في صحة الأرقام.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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