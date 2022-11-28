تختتم الإثنين مباريات مرحلة المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022 بإقامة 4 مباريات في ختام المجموعتين السابعة والثامنة.

المباريات

المجموعة السابعة

صربيا – الكاميرون

البرازيل - سويسرا

المجموعة الثامنة

كوريا الجنوبية – غانا

أوروجواي – البرتغال

فرحة أميرية

انتشرت تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تظهر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وهو يحتفل بفوز المنتخب المغربي على بلجيكا مساء الإثنين. وحضر أمير دولة قطر المباراة من مدرجات ستاد الثمامة، وظهر في الفيديو وهو يصفق بسعادة بعد هدف المغرب الثاني في المباراة.

وسبق للأمير تميم أن حضر مباراة السعودية والأرجنتين التي انتهت بفوز الأولى، وارتدى وشاحاً يحمل علم السعودية خلال احتفالاته بالفوز.

تحقيق جديد

أعلن فيفا عن فتح تحقيق ضد الاتحاد الألماني لكرة القدم بسبب "خرق المادة 44 من لائحة كأس العالم والمادة 2.7.2 من لوائح الإعلام والتسويق". وقال فيفا إن الخرق تم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم 26 نوفمبر قبل مباراة ألمانيا وإسبانيا.

وكان مدرب المنتخب الألماني هانز فليك قد حضر المؤتمر بمفرده في حين تنص لائحة البطولة على وجوب حضور مدرب الفريق برفقة أحد اللاعبين. وحين سؤل فليك عن الأمر قال "لا يمكننا أن نتوقع أن يرافقني أحد لاعبي الفريق في رحلة في السيارة تستغرق 3 ساعات لحضور (هذا المؤتمر) ."

طبيب نفسي

اعترف حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز أنه لجأ لاستشارة طبيب نفسي بعد الخسارة من السعودية 2-1 في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة. وقال مارتينيز بعد فوز بلاده على المكسيك "استقبلت هدفين من كرتين فقط على مرماي. تحدثت بعدها إلى طبيب نفسي لتجاوز الأمر بسرعة. نجحت في ذلك بسبب مساندة 45 مليون أرجنتيني".

أوزيل

حملت مجموعة من الجماهير صورة اللاعب الألماني المعتزل دوليا مسعود أوزيل وقامت بإشارة تكميم الأفواه خلال مباراة ألمانيا وإسبانيا على ملعب البيت مساء الأحد. وقصدت الجماهير بذلك الرد على صورة منتخب ألمانيا التي ظهرت قبل مباراة الفريق أمام اليابان اعتراضا على رفض الفيفا السماح للمنتخب بارتداء شارة قوس قزح الداعمة للمثلية.

جاء دعم أوزيل ردا على ما وصفه اللاعب نفسه بـ "العنصرية" التي واجهها من الإعلام الألماني حين أعلن اعتزاله اللعب دوليا عام 2018 بسبب انتقادات قاسية تعرض لها من الإعلام الألماني على خلفية دعمه لقضية مسلمي الإيجور في الصين.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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