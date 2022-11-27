استمرت مباريات مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022 بإقامة 4 مباريات في المجموعتين الخامسة والسادسة.

المباريات

المجموعة الخامسة

اليابان – كوستاريكا

ألمانيا - إسبانيا

المجموعة السادسة

بلجيكا - المغرب

كرواتيا - كندا

شجار حضارات

نشب شجار الكتروني بين مدرب ألمانيا السابق وعضو اللجنة الفنية بالفيفا يورجن كلينسمان وبين البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب إيران.

وفي تصريحات تليفزيونية، قال كلينسمان، لاعب ألمانيا الدولي السابق والذي درب منتخبي ألمانيا والولايات المتحدة ويعمل حاليا باللجنة الفنية للبطولة "كيروش مدرب مناسب لثقافة إيران بعدما فشل مع منتخبي كولومبيا ومصر ثم عاد لإيران. الأمر ليس مصادفة، هذا جزء من ثقافتهم أن يضغطوا على الحكام ويحاولون إخراجك من المباراة عن طريق استفزازك".

اعتبر كيروش تصريحات كلينسمان عار على كرة القدم، وكتب على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "لم تعرفني بشكل شخصي ولكنك شككت في شخصيتي بحكم متحيز وبغض النظر عن مدى احترامي لما فعلته داخل الملعب فإن هذه التصريحات حول ثقافة إيران والمنتخب واللاعبين هي وصمة عار على كرة القدم."

وأضاف "لا أحد يستطيع أن يشكك بنزاهتنا إن لم يكن في مستوانا بالطبع، وعلى الرغم من قول ذلك نود أن ندعوك إلى زيارة معسكرنا كضيف والتواصل مع لاعبي إيران والتعلم منهم عن البلد والشعب والشعراء والفن والثقافة الفارسية. كشخص أمريكي/ ألماني نحن نتفهم عدم دعمك لنا، لا مشكلة."

وتابع "وعلى الرغم من ملاحظاتك الفاضحة نعدك باننا لن نصدر أي أحكام بشأن ثقافتك وجذورك وخلفيتك وأنك ستكون دائما موضع ترحاب في عائلتنا. في الوقت نفسه نريد فقط أن نتابع باهتمام كامل قرار فيفا بشأن منصبك كعضو لمجموعة الدراسة الفنية لقطر 2022 لأنه من الواضح أننا نتوقع منك الاستقالة قبل زيارة معسكرنا".

أزمة كندية

اشتعلت أزمة كبرى بين منتخب كندا وكرواتيا قبل مباراتهما المقررة مساء الأحد. وظهر مدرب كندا جون هيردمان في فيديو عقب خسارة فريقه من بلجيكا وهو يقول للاعبيه "لا مشكلة، سنهزم كرواتيا" مستخدما ألفاظ مسيئة للأخيرة.

وأعرب مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش عن غضبه من تصريحات هيردمان وقال "نحن نحترم الجميع على قدم المساواة. نستحق الاحترام والكرامة. يجب على الكنديون أن يحترموننا أيضا. طريقة وضع تلك الكلمات معا لا تظهر أي احترام".

أما هيردمان نفسه فرد ضاحكا "زوجتي غاضبة أيضا. نحن في مكان مشع ومشرق ويتسم بالوضوح. ولمن على علم بالطريقة التي أعمل بها، أنا أركز دائما على المهمة التالية. أستمتع بهذه التجربة وأصبح لدي بعض الشجاعة الآن".

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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