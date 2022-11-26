تواصلت مباريات مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022 بإقامة 4 مباريات في المجموعتين الثالثة والرابعة.

المجموعة الثالثة

تونس 0-1 أستراليا

فرنسا - الدنمارك

المجموعة الرابعة

السعودية 0-2 بولندا

الأرجنتين - المكسيك

رقم أفريقي

أصبح مدرب السنغال أليو سيسيه أول مدرب إفريقي في التاريخ يحقق الفوز في مباراتين بكأس العالم.

وسبق أن قاد سيسيه بلاده السنغال للفوز على بولندا 2-1 في مرحلة المجموعات بمونديال روسيا 2018، قبل أن تحقق الفوز الجمعة على قطر 3-1 في مونديال 2022.

عكس إيمبولو

قال مهاجم منتخب المكسيك روجيلو فونيس موري إنه سيحتفل إذا سجل هدفا في مرمى الأرجنتين حين يلتقي الفريقان مساء السبت. لم يلعب فونيس موري الأرجنتيني الأصل أبدا لمنتخب الأرجنتين وفضل اللعب لمنتخب المكسيك بعد أن حصل على الجنسية المكسيكية. وقال فونيس موري للصحفيين: "سأحتفل بالتأكيد مع إطلاق صرخة مجنونة، تسجيل هدف في كأس العالم حلم وأن يكون ذلك ضد الأرجنتين سيكون رائعا".

يأتي ذلك بعدما رفض لاعب سويسرا بريل إيمبولو الاحتفال بهدفه في مرمى الكاميرون احتراما لبلده الأصلي الذي هاجر منه وهو طفل صغير.

أرجنتيني مكسيكي

قال مدرب منتخب المكسيك تاتا مارتينو إنه سيبذل كل ما بوسعه ليضمن فوز المنتخب المكسيكي على الأرجنتين مساء السبت.

مارتينو أرجنتيني الجنسية وسبق له تدريب منتخب الأرجنتين، وحين سؤل عن ذلك قال "ماذا تفعلون في مكاني؟ أستطيع أن أقول لكم في أي مستشفى وُلدت وتفاصيل عن طفولتي. أنا أرجنتيني بالتأكيد ولكني أعمل من أجل المكسيك".

رولز رويس

رد صالح الشهري لاعب السعودية بقوة على صحفي بريطاني سأله في المؤتمر الصحفي قبل مباراة السعودية وبولندا حول حقيقة حصول لاعبي المملكة على سيارات رولز رويس عقب الفوز على الأرجنتين.

وقال الشهري "نحن نلعب من أجل بلدنا. سؤالك مؤسف لأن جائزتنا هي أن تفوز بلدنا ونقدم الأفضل من أجلها".

جدل ألماني من جديد

عاد المنتخب الألماني ليثير الجدل مرة أخرى في بطولة كأس العالم، حين حضر مدرب الفريق هانز فليك بمفرده المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ألمانيا وإسبانيا. وتنص لوائح الفيفا على أن يقوم المدرب وأحد لاعبي الفريق بحضور المؤتمر، إلا ان فليك حضر بمفرده، وحين سؤل عن السبب قال "لا أرغب أن يقضي أحد لاعبي فريقي ثلاث ساعات في السيارة حتى يأتي إلى هنا".

هذه الواقعة قد يعقبها فرض غرامة على المنتخب الألماني لعدم التزامه بلوائح البطولة.

وكان منتخب ألمانيا قد أثار جدلا عالميا حين التقط لاعبوه الصورة التذكارية لمباراتهم أمام اليابان وهم يضعون أياديهم على أفواههم في احتجاج على رفض الفيفا السماح لهم بارتداء شارة "قوس قزح".

المملكة الأمريكية

وقع المذيع الداخلي لمباراة الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا التي أقيمت على ملعب لوسيل مساء الجمعة في خطأ طريف. فبعد عزف النشيد الوطني الإنجليزي، قام المذيع الداخلي بدعوة الحاضرين للوقوف لعزف النشيد الوطني للولايات المتحدة بقوله "والآن يرجى الاستمرار بالوقوف لعزف النشيد الوطني للمملكة المتحدة الأمريكية"، قبل أن يقوم بتصحيح الخطأ وسط ضحك الجمهور.

دعم الشهراني

قام لاعبو المنتخب السعودي برفع قميص زميلهم ياسر الشهراني أثناء التقاط الصورة التذكارية قبل مباراة الفريق أمام بولندا مساء السبت. وأصيب الشهراني بإصابة بالغة بعد اصطدامه بحارس مرماه محمد العويس خلال فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين، مما استدعى عودته للسعودية وخضوعه لعمليتين جراحيتين في البنكرياس والوجه.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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