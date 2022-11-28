يأمل "صندوق قطر للاستثمار الرياضي" الذي يملك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في أن يصل التقييم المالي للفريق إلى ما يزيد عن 4 مليار يورو تمهيدا لبيع حصة تصل إلى 15% من أسهم النادي لمستثمرين آخرين.

وقال رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي لصحيفة فاينانشيال تايمز إن المحادثات مستمرة على أساس تقييم يصل إلى أكثر من 4 مليار يورو إلا إن إتمام الصفقة قد يستغرق عدة أشهر.

يأتي ذلك في وقت تدور فيه تكهنات حول نية مستثمرين قطريين وسعوديين الدخول في صفقة الاستحواذ على ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد الانجليزيين.

وأكد الخليفي للصحيفة أن القرار ليس مؤشر على أن قطر لم تعد مهتمة بكرة القدم بعد أن أُقيم كأس العالم أخيرا على أراضيها ـ وهو ما ذكرته بعض التقاريرـ ، لكنه على العكس يمثل فرصة لجلب الخبرات الخارجية للمساعدة في توسيع الأعمال من خلال الاستثمار الاستراتيجي في باريس سان جيرمان.

وقال الخليفي للصحيفة " باريس سان جيرمان هو استثمار في الرياضة ...لدينا مشروع طويل الأجل."

وأضاف أن النادي يفكر جديا بخيارات أخرى لبناء ملعب جديد في باريس إذا لم يتوصل إلى اتفاق لشراء الملعب الرئيسي من الحكومة (الفرنسية).

وكانت قطر قد استحوذت على باريس سان جيرمان عام 2011 مقابل 70 مليون يورو، ومنذ هذا الحين تم انفاق حوالى 1.6 مليار يورو على شراء وضم اللاعبين والأطقم الفنية. ويملك الفريق الفرنسي سادس أعلى معدل إيرادات بين الأندية في أوروبا حيث حقق العام الماضي أرباحا بلغت 556 مليون يورو.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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